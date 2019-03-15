Son Dakika Haberleri: Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Dumanla İlgili Açıklama

Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Dumanla İlgili Açıklama

16 dakika önce

BAHÇELİEVLER bulunan Kuyumcukent alışveriş merkezinin bacasından çıkan sarı duman çevredekileri tedirgin etti.

Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Dumanla İlgili Açıklama, System.String[]
İSTANBUL DHA-BAHÇELİEVLER bulunan Kuyumcukent alışveriş merkezinin bacasından çıkan sarı duman çevredekileri tedirgin etti. AVM yönetiminden yapılan açıklamada, " Bu durumun herhangi bir tehlike arz etmediğini tüm kamuoyuna bildiririz" denildi.

Bahçelievler, Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent alışveriş merkezinin bacasından dün akşam çıkan sarı dumanlar çevrede bulunanları tedirgin etti. Bir kişi tarafından görüntülenen dumanlar sosyal medyada paylaşıldı. Alışveriş merkezi yönetiminden dumanla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kuyumcukent tesisinde görülen ve sosyal medyaya yansıyan çok kısa süreli duman teknik bir arıza sebebiyle meydana gelmiş olup, anında müdahale dilmiştir. Bu durumun herhangi bir tehlike arz etmediğini tüm kamuoyuna bildiririz. Çevreye verdiğimiz kısa süreli rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:54 Kaynak: DHA

DHA, Bahçelievler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Bahçelievler'de Panik Yaratan Görüntü: Sosyal Medyadan Tepki Yağdı Kadir Doğulu'dan Eşi Neslihan Atagül'e Duygusal Çağrı: Dön Artık Memet Ali Alabora Gezi İddianamesiyle İlgili Konuştu! 49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 19:10:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Dumanla İlgili Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]