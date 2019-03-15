Son Dakika Haberleri: Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Dumanlar Sosyal Medyada "Çevre Kirliliği" Tepkisine Neden Oldu

Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Dumanlar Sosyal Medyada "Çevre Kirliliği" Tepkisine Neden Oldu

29 dakika önce

Kuyumcukent'ten yükselen sarı dumanlar sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden olduİSTANBUL - Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'ten yükselen sarı dumanlar sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu.

Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Dumanlar Sosyal Medyada
Kuyumcukent'ten yükselen sarı dumanlar sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu

İSTANBUL - Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'ten yükselen sarı dumanlar sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu.
Kuyumcuket'ten yükselen sarı dumanlar görenleri hayrete düşürdü. Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'ten akşam saatlerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde bacadan sarı dumanlar çıkmaya başladı. Alışveriş merkezinin baca kısmından çıkan sarı dumanlar bir anda her yeri kapladı. Nedeni bilinmeyene sarı dumanlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler "çevre kirliliği" tepkisine neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:04 Kaynak: İHA

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