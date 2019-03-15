Son Dakika Haberleri: Kuyumcukent Yönetiminden "Sarı Duman" Açıklaması

Kuyumcukent Yönetiminden "Sarı Duman" Açıklaması

1 saat önce

Kuyumcukent Yönetimi, tesisten yükselen ve sosyal medyada tepkiye neden olan "sarı duman" ile ilgili açıklama yaptı.

Kuyumcukent Yönetiminden
Kuyumcukent Yönetimi, tesisten yükselen ve sosyal medyada tepkiye neden olan "sarı duman" ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kuyumcukent tesisinde görülen ve sosyal medyaya yansıyan çok kısa süreli duman teknik bir arıza sebebiyle meydana gelmiş olup, anında müdahale edilmiştir" denildi.

Bahçelievler Kuyumcukent'ten yükselen sarı dumanlar sosyal medyada "çevre kirliliği" tepkisine neden olmuştu. Konuyla ilgili Kuyumcukent Yönetiminden açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Kuyumcukent tesisinde görülen ve sosyal medyaya yansıyan çok kısa süreli duman teknik bir arıza sebebiyle meydana gelmiş olup anında müdahale edilmiştir. Bu durumun herhangi bir tehlike arz etmediğini tüm kamuoyuna bildiririz. Çevreye verdiğimiz kısa süreli rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:32 Kaynak: İHA

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