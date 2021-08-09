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Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş "fırsat" olarak değerlendiriliyor - Son Dakika

Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş "fırsat" olarak değerlendiriliyor

09.08.2021 16:00

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında altının ons fiyatı bin 747 dolara gerilerken iç piyasada gram altın 480-485 TL arasında işlem görüyor. Kuyumcular, altındaki düşüşün bir alım fırsatı olduğunu ve sene sonu beklentisinin gram altında 490 TL üzerinde olacağı söylüyor.

Altın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. Nisan ayından itibaren ilk defa bin 750 doların altını gören ons altın son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altındaki düşüş gram altının da 480'li rakamlara kadar gerilemesine neden oldu. Düşüşün sebebi ise kuyumcular tarafından geçtiğimiz cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası olduğu söyleniyor. Kuyumcular, altın fiyatlarının her zaman yükselişte olacağını ve bu düşüşün alım fırsatı yönünde olduğunu söylüyorlar.

"ALTIN HER ZAMAN GÜVENLİ BİR LİMANDIR"

Altında ki düşüşün ons altın düşüşünden kaynaklı olduğunu ifade eden Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Onur Mennan, "Geçtiğimiz cuma ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanmıştı. Sonuçlar ise beklenenden çok yüksek geldi. Bugün ise piyasalar açıldıktan sonra altın fiyatında gerileme oldu. Şu anda altının ons fiyatı bin 747 dolar. Gram altın 485 TL, çeyrek altın 800 TL, yarım altın bin 600 TL, tam altın ise 3 bin 200 TL'den alıcı buluyor. Altın ile ilgili çıkış ve iniş yatırım olarak değerlendirilebilir. Altın her zaman güvenli bir limandır. Bizler altının fiyatının her zaman yükselişte olacağını tahmin ediyoruz. Düğün sezonundayız vatandaşın altına rağbeti yüksek. Daha çok burma bilezik ve gram altına talep yoğun. Yılsonu altının 490 TL'nin üzerinde kapatacağını bekliyorum" şeklinde konuştu.

"DOLARDA GERİLEME OLURSA ALTINDA DA GERİLEME OLACAĞI BEKLENTİSİ VAR"

Tarım dışı verilerinden gelen ters tepkinin altının düşüşünde etkili olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı Tunahan Alihanoğlu, "Böylelikle altın 480'li rakamlara kadar geri gelmiş oldu. Eğer dolarda da gerileme olursa altında da gerileme olacağı beklentisi var. Şu anda altının ons fiyatı bin 747 dolar. Bizim beklentimiz sene sonunda altın ve dolar fiyatlarının yukarı olması yönünde. Altında ki bu tepki kırılma noktasıdır. Vatandaş için kesinlikle alım fırsatıdır" ifadelerini kullandı.

Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş fırsat olarak değerlendiriliyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstihdam, Tarım, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş 'fırsat' olarak değerlendiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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