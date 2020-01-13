Kuyumcular arasında fiyat gerginliği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcular arasında fiyat gerginliği - Son Dakika

Kuyumcular arasında fiyat gerginliği

16 dakika önce

Adıyaman'da kuyumcular derneğinin belirlemiş olduğu fiyatların altında altın alım ve satımı yaptığı iddia edilen kuyumcu ile derneğe bağlı diğer kuyumcular arasında gerginlik yaşandı.

Kuyumcular arasında fiyat gerginliği, System.String[]

Adıyaman'da kuyumcular derneğinin belirlemiş olduğu fiyatların altında altın alım ve satımı yaptığı iddia edilen kuyumcu ile derneğe bağlı diğer kuyumcular arasında gerginlik yaşandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Sarraflar ve Kuyumcular Derneğinin belirlemiş olduğu fiyat listesinin altından altın alım ve satımı yaptığı iddia edilen bir kuyumcu ile derneğe bağlı diğer kuyumcular arasında Sümer Meydanı'nda tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşeceği esnada olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tartışan kuyumcuları sakinleştirdi. Tartışma, olay yerine gelen polis ekiplerince sonlandırıldı. Dernek üyesi kuyumcular daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, yaşanabilecek olaylara karşı Sümer Meydanı'nda bir süre bekledi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı
2 gün bedava ekmek istedi, 3. gün sadaka kutusunu böyle çaldı Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu

Son Dakika Haberleri
14:07 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı... - Son Dakika Haber
14:04 Asker eğlencesinde yengesini vuran kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
14:02 Ay: "Cumhur İttifakı Adana'da güçlenerek devam edecek" - Son Dakika Haber
14:01 Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama - Son Dakika Haber
14:00 Kuyumcular arasında fiyat gerginliği - Son Dakika Haber
13:59 İran'dan, 'Protestocuları öldürmeyin' diyen Trump'a yanıt: İranlılar Süleymani'yi öldürdüğünüzü unutmayacak - Son Dakika Haber
13:56 "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 14:16:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuyumcular arasında fiyat gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]