Kuyumcular başkanından tepki "aç gözlülüğe gerek yok" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuyumcular başkanından tepki 'aç gözlülüğe gerek yok' - Son Dakika Ekonomi

Kuyumcular başkanından tepki "aç gözlülüğe gerek yok"

7 saat önce

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, korona virüs salgını nedeniyle aldıkları karar gereği kent merkezinde bulunan tüm kuyumcuların kepenk kapattığını belirterek, dünya genelinde altın piyasasının durduğunu söyledi.

Kuyumcular başkanından tepki

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, korona virüs salgını nedeniyle aldıkları karar gereği kent merkezinde bulunan tüm kuyumcuların kepenk kapattığını belirterek, dünya genelinde altın piyasasının durduğunu söyledi.


Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle geniş önlemler alınmaya devam ederken, Edirneli kuyumcularda karar alarak kepenk kapattıklarını açıkladı. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, hem kendi sağlıklarını hem de halkın sağlığını korumak için iş yerlerini açmama kararı aldıklarını ifade etti.


Edirne'de 36 kuyumcu esnafının bulunduğunu söyleyen Kalkan, bazı kuyumcuların bu karara uymadıklarını belirterek, "aç gözlülüğe gerek yok" diyerek sitem etti. Korona virüs salgını geçene kadar iş yerlerini açmayacaklarını vurgulayan Kalkan, altın piyasasının durduğunu belirtti. - EDİRNE

Türkiye, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:51 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Prof. Dr. Özlü: Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti         
09:26
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:01:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuyumcular başkanından tepki "aç gözlülüğe gerek yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]