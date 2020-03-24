Kuyumcular başkanından tepki "aç gözlülüğe gerek yok" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kuyumcular başkanından tepki 'aç gözlülüğe gerek yok' - Son Dakika Ekonomi

Kuyumcular başkanından tepki "aç gözlülüğe gerek yok"

6 saat önce

Kuyumcular başkanından tepki "aç gözlülüğe gerek yok" Ortak kararla kuyumcular kepenk kapattı Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, korona virüs salgını nedeniyle aldıkları karar gereği kent merkezinde bulunan tüm kuyumcuların kepenk kapattığını belirterek, dünya genelinde...

Kuyumcular başkanından tepki "aç gözlülüğe gerek yok"

Ortak kararla kuyumcular kepenk kapattı

EDİRNE - Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, korona virüs salgını nedeniyle aldıkları karar gereği kent merkezinde bulunan tüm kuyumcuların kepenk kapattığını belirterek, dünya genelinde altın piyasasının durduğunu söyledi.

Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle geniş önlemler alınmaya devam ederken, Edirneli kuyumcularda karar alarak kepenk kapattıklarını açıkladı. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, hem kendi sağlıklarını hem de halkın sağlığını korumak için işyerlerini açmama kararı aldıklarını ifade etti.

Edirne'de 36 kuyumcu esnafının bulunduğunu söyleyen Kalkan, bazı kuyumcuların bu karara uymadıklarını belirterek, "aç gözlülüğe gerek yok" diyerek sitem etti. Korona virüs salgını geçene kadar işyerlerini açmayacaklarını vurgulayan Kalkan, altın piyasasının durduğunu belirtti.

Kuyumcular başkanından tepki aç gözlülüğe gerek yok

Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:59 Kaynak: İHA

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