Son Dakika Haberleri: Kuyumcular Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcular Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kuyumcular Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

6 saat önce

- Samsun'da yangın paniği Kuyumcular Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden olduSAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcunun çatısında çıkan yangın, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

- Samsun'da yangın paniği

Kuyumcular Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

SAMSUN - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuyumcunun çatısında çıkan yangın, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Olay, ilkadım ilçesi Kuyumcular Çarşısı girişindeki bir kuyumcu dükkanının çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıya su yalıtımı yapılırken, malzemeler alev aldı. Bir anda yanan malzemeler nedeniyle, binadaki iş yerleri dumanla doldu. Olay yerine anında intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın dolayısıyla etrafı saran dumanlar, çevredeki vatandaşlar ve esnafta panik oluşturdu. Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek, önlem aldılar.

Yangına tanık olan kuyumcu çalışanları, "Çatıda su sızıntısından dolayı yalıtım yapılıyordu. Zannediyoruz ki o esnada yangın başladı. Bir anda iş yerini duman sardı. Hemen itfaiyeyi aradık ve yangını söndürdüler. Yangın büyümeden kontrol altına alındı" dediler.

Yangında can kaybı yaşanmazken, ufak çaplı maddi zarar meydana geldi.

Kuyumcular Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:11 Kaynak: İHA
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