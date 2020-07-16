Kuyumcular sahte altın satıcılarını WhatsApp grubundan deşifre ediyor - Son Dakika

Kuyumcular sahte altın satıcılarını WhatsApp grubundan deşifre ediyor

ADANA'da Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman tarafından kurulan, 550 kuyumcunun bulunduğu 'WhatsApp' grubunda, sahte altın satıcılarının görüntüleri anında paylaşılarak esnaf uyarılıyor.

ADANA'da Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman tarafından kurulan, 550 kuyumcunun bulunduğu 'WhatsApp' grubunda, sahte altın satıcılarının görüntüleri anında paylaşılarak esnaf uyarılıyor.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılması, altın satışında hareketliliğe neden oldu. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen ve fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen sahte altın satıcıları da arttı.

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Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, vatandaşların sahte altınla gerçek altın arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanabileceğini, sadece kuyumcuların bunu anlayabileceğini söyledi. Başman ayrıca kuyumcu esnafını sahte altın satıcılarından korumak için 'WhatsApp' grubunun kurulduğunu da anlatarak, "Bu grubu 4 yıl önce Adana Kuyumcular Odası olarak kurduk. Hatta merkez ilçeler değil, tüm ilçelerdeki kuyumcu esnafımızı ve yanlarında çalışan kalfalarımızı da bu gruba dahil ettik. Sahte altın satanlar, düşük ayarlı altın satanlar, hırsızlık ürünleri satarak esnafımızı zarara uğratan kişilerin görüntülerini güvenlik kamera kayıtlarından tespit ederek paylaşıyoruz. Bu grupta emniyetten polis arkadaşlarımız da var. Anında tespit ediyoruz" dedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI

Kurulan WhatsApp grubu sayesinde 17 Haziran'da Adana'da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen kişi yakalanmıştı. Mersin'de 4 kuyumcuya sahte kolye satılmasının ardından şüphelinin görüntüleri kuyumcuların 'WhatsApp' grubundan paylaşılmıştı. Daha sonra Adana'ya gelen, M.E., iş yeri sahibi Bülent Dalyan'a sahte altın satmaya çalışmış, durumu fark eden Dalyan ve çalışanları, şüpheliyi etkisiz hale getirmişti. Bağırarak kaçmaya çalışan M.E., çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Bu sırada sahte altın haberi yapmak için aynı kuyumcuda bulunan DHA muhabirleri o anları saniye saniye görüntülemişti.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuyumcular sahte altın satıcılarını WhatsApp grubundan deşifre ediyor - Son Dakika
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