Kuyumcular sahte altın satıcılarını WhatsApp grubundan deşifre ediyor - Son Dakika

ADANA'da Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman tarafından kurulan, 550 kuyumcunun bulunduğu 'WhatsApp' grubunda, sahte altın satıcılarının görüntüleri anında paylaşılarak esnaf uyarılıyor.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılması, altın satışında hareketliliğe neden oldu. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen ve fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen sahte altın satıcıları da arttı.
Kurulan WhatsApp grubu sayesinde 17 Haziran'da Adana'da kuyumcuya sahte altın satmak isteyen kişi yakalanmıştı. Mersin'de 4 kuyumcuya sahte kolye satılmasının ardından şüphelinin görüntüleri kuyumcuların 'WhatsApp' grubundan paylaşılmıştı. Daha sonra Adana'ya gelen, M.E., iş yeri sahibi Bülent Dalyan'a sahte altın satmaya çalışmış, durumu fark eden Dalyan ve çalışanları, şüpheliyi etkisiz hale getirmişti. Bağırarak kaçmaya çalışan M.E., çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Bu sırada sahte altın haberi yapmak için aynı kuyumcuda bulunan DHA muhabirleri o anları saniye saniye görüntülemişti.