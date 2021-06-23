KUYUMCULAR SOKAK ORTASINDA BİRBİRİNE GİRDİ, VATANDAŞLAR KORKUYLA İZLEDİ - Son Dakika

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kuyumcular arasında altın tartışması nedeniyle kavga çıktı. Yaklaşık 30 kişinin sokak ortasında tekme- tokat birbirine girdiği kavgayı caddedeki vatandaşlar korkuyla izledi. Olay, akşam saatlerinde İzmit Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde dükkanı olan 2 kuyumcu arasında çıktığı iddia edilen tartışma, büyüyerek sokağa taştı. Kuyumcularda çalışanların da dahil olduğu kavgada yaklaşık 30 kişi tekme- tokat birbirine girdi. Olayı korku içerisinde izleyen çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Polisin gelmesinin ardından ayrılan grupların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.