Kuyumcular Taksitli Altın Satışlarını Dört Gözle Bekliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından açıklanan karar doğrultusunda taksitli altın satışının durgun olan işleri yüzde 50 arttıracağına inandığını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından açıklanan karar doğrultusunda taksitli altın satışının durgun olan işleri yüzde 50 arttıracağına inandığını söyledi.



BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacaklarını açıklamıştı. Kararın kuyumculara müjde niteliğinde yansıyacağını ifade eden Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, işlerin yarı yarıya canlanacağını umduklarını dile getirdi. Taksit imkanı ile işlerin tekrardan canlanacağını belirten Özman, "BBDK'nın aldığı kararla işçilikli ürünlerde yeniden 4 taksit fırsatı kredi kartları için geçerli oldu. Bu kuyumcu sektörü için müjdeli bir haber. Uzun zamandır bu müjdeyi bekliyorduk. Zaten atında 4 taksit varken, bu taksit sayısının 9-10'a çıkmasını istiyorduk. Taksit sayısı ne kadar çok artarsa bizim işlerimiz o kadar çok artıyor. Taksit imkanı olunca vatandaşların altın alması da kolaylaşıyor. Bu kararın düğün sezonu öncesinde açıklanması da çok güzel oldu. İnsanların daha kolay altın almalarının önü açılmış oldu. Taksit haberlerinin ilk gün yansımaları da ciddi manada olumlu oldu. Birçok vatandaş taksitli altın almak için geldi. Bu karar 27 Mart'ta çıktı ama uygulamaya geçmesi, Resmi Gazete'de yayınlaması veya yönetmeliğin çıkması birkaç gün daha alacak diye düşünüyorum. Taksit imkanı gelince kuyumculuk sektöründeki canlılığın yüzde 50 oranında artacağını düşünüyoruz" dedi.



"POS istismarının önüne geçecek bir taksit sistemi"



Yeni taksit sistemi ile POS istismarının önüne geçileceğini vurgulayan Özman, şunları söyledi:



"BBDK ve hazine temsilcileri ile yaptığımız toplantılarda 'POS istismarını lütfen engelleyin' demişlerdi. POS istismarı, ürün satmak yerine para satmak olarak gerçekleştiriliyordu. KDV'si ve işçiliği sıfır olan ürünleri satmış gibi göstererek, çektiğiniz kredi karşılığında para veriyorlardı. Bunun olmaması ve gayretlerimizin daha yüksek olması için bizden talepte bulunmuşlardı. Biz de bir öneride bulunduk. '22 ayar işçiliksiz ürünler, devletin bastığı sikke altınlar ve rafinerilerin bastığı gram altınları kapsam dışında tutalım. Vatandaşın hediyelik veya süs için kullanılan ziynet eşyalarına yapalım' dedik. Bu da POS istismarının önüne geçer demiştik. Karar da bu yönde çıktı. Kuyumcu sektöründe sadece süs eşyası, takı olarak kullanılan ürünlere taksit geldi. İşçiliği olmayan, KDV'si sıfır olan ürünlerde taksit hala yok. Bu da POS istismarının önlenmesi ve kuyumculuk sektörünün adının lekelenmemesi için çok önemli bir adımdı. Yani çeyrek altın, 22-24 ayar külçe altınlarda taksit eskisi gibi olmayacak. Taksit yapılan ürünlerde de peşin fiyatından farklı olmayacak."



Bugün itibariyle 22 ayar bileziğin gram fiyatı 231 lira, çeyrek altın 395 lira, ata lira bin 620 lira, gram altın da 237,5 liradan alıcı buluyor. - SAMSUN

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