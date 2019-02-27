Son Dakika Haberleri: Kuyumcular ve Sarraflar Derneğinden Öğrencilere Giyim Yardımı

Kuyumcular ve Sarraflar Derneğinden Öğrencilere Giyim Yardımı

1 saat önce

Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği tarafından maddi durumu düşük öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

Kuyumcular ve Sarraflar Derneğinden Öğrencilere Giyim Yardımı, System.String[]
Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği tarafından maddi durumu düşük öğrencilere giyim yardımı yapıldı.

Dernekte düzenlenen yardım dağıtım töreninde konuşan Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Casım Aslan, Van'da eğitim gören maddi durumu düşük öğrencilere destek olmak amacıyla böyle bir çalışmada bulunduklarını söyledi. Aslan, "Dernek olarak daha önce böyle bir çalışma içerisinde olacağımızın kararını aldık. Daha sonra milli eğitim müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde Edremit ilçemize bağlı Vali Tahir Paşa İlköğretim Okulunda okuyan 24 çocuğumuza; içerisinde ayakkabı, mont, kazak ve pantolonun olduğu hediye paketlerini dağıtacağız. Bugün için bir okulumuzda eğitim gören öğrencilere yardımımız olacak, ancak ileriki süreçte farklı okullarda da bu tür yardımlarımız olacaktır. Ben bu anlamda bizlere destek olan gerek dernek yönetim ve üyelerimize, gerekse milli eğitim camiasına teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere hediye paketleri dağıtıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:57 Kaynak: İHA

Van, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Taksici, Polislerin Devreye Girmesine Rağmen Eşini İntihar Edeceğine İnandıramadı Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor

Sınıfta Saldırıya Uğrayan Kız: Öleceğimi Zannettim Müdürü Olduğu Okulun Çatısını Hizmetlilerle Birlikte Onardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:55:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyumcular ve Sarraflar Derneğinden Öğrencilere Giyim Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]