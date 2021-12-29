Üye Girişi
Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı

29.12.2021 13:27
Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kuyumcuları gezerek tek tek sahte altın alyansları satmaya çalışan Yasin Y., bir kuyumcunun fark etmesi üzerine yakalanarak polise teslim edildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kuyumcuları gezerek tek tek sahte altın alyansları satmaya çalışan Yasin Y., bir kuyumcunun fark etmesi üzerine yakalanarak polise teslim edildi. Yasin Y.'nin aracında torba içerisinde 150 tane sahte altın alyans ele geçirilirken, kaçma anları ve yakalanışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün, Gölcük 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Yasin Y. bir kuyumcuda alyans bozdurduktan sonra aynı cadde üzerinde bulunan başka bir kuyumcuya girdi. Kuyumcu Ceyhun Gemici alyansın sahte olduğunu anlarken, bu sırada Yasin Y.'yi takip eden diğer kuyumcu iş yerine geldi. Alyansın sahte olduğunu belirten kuyumcu, Yasin Y.'den parasını geri aldı. Yasin Y. kuyumcudan kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak iş yerine sokuldu.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi, Yasin Y.'yi gözaltına aldı. Yasin Y.'nin Amiral Sağlam Caddesi üzerinde park ettiği aracında arama yapıldı. Poşetin içerisinde 150 tane sahte altın alyans ele geçirildi. Ayrıca, Yasin Y.'nin üzerinde bulunan 10 bin TL paraya da el konuldu. Kuyumculara tek tek girerek birer birer alyansları sattığı belirlenen Yasin Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yasin Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kuyumcu Ceyhun Gemici'nin iş yerinde yaşanan anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Dolandırıldığını anlayan kuyumcunun Yasin Y.'den parasını alması, Yasin Y.'nin kaçmaya çalıştığı sırada yakalanması ve iş yerine sokulduğu anlar görüntülerde yer aldı.

Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı
Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı
Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı
Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı
Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı
Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı
Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı
YORUMLAR
500

Kuyumcu, Gölcük, Alyans, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
13:30
Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir         
13:08
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
13:19 Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi
13:07 Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir
13:04 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler
12:55 Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size?
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
12:21 Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Han'ı şaşkına çeviren saldırı
12:17 İstanbul'da yılbaşı gecesi ulaşım nasıl olacak? İBB uygulanacak programı açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 13:35:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement