Üye Girişi
Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada - Son Dakika

Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada

06.01.2022 15:03

SAKARYA'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kuyumculara sahte altın bilezik satttığı belirlenen 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kuyumculara sahte altın bilezik satttığı belirlenen  2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık ekipleri, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde dolandırıcıların 4 kuyumcuya sahte altın bilezik satmaları üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, 4 şüphelinin kimliğini belirledi. Dolandırılan kuyumcular WhatsApp gruplarından birbirlerini uyarırken, polisler kuyumcuların bulunduğu bölgede önlem aldı.

İstanbul'dan Sakarya'ya gelerek sahte altın bilezikleri satan 2'si kadın 4 kişi bir kuyumcunun yakınında yakalandı. Şüpheliler  C.K.(36), H.Y.(38), H.İ. (34) ve G.A.'nın (21) üzerinde ve araçta yapılan  aramada 6 adet sahte altın bilezik, kuyumculara bozdurulan 4 sahte altın bilezikten elde edilen 20 bin 840 TL'ye ele geçirildi. Dolandırıcılık anları kuyumcuların güvenlik kameralarına yansırken, 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada
Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada
Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada
Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada
Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada
Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada
Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada
Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada
Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada
YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada - Son Dakika


Hükümete TESK'ten çağrı: Sigara ve alkole yapılan yüksek zamdan vazgeçilmeli, aksi halde kaçakçılık artar Hükümete TESK'ten çağrı: Sigara ve alkole yapılan yüksek zamdan vazgeçilmeli, aksi halde kaçakçılık artar         
15:13
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti Sahte polislere ikinci kez kandı! Gerçek polisler dolandırıldığını anlatana kadar akla karayı seçti         
14:58
Kazakistan'da halk neden sokağa çıktı, ne istiyorlar? İşte yangın yerine dönen ülkede olup bitenin özeti Kazakistan'da halk neden sokağa çıktı, ne istiyorlar? İşte yangın yerine dönen ülkede olup bitenin özeti         
14:33
CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı         
14:22
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
15:10 94 yaşında torun katili olan adamdan savunma
15:07 Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti
14:59 Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım
14:55 Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!
14:36 Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
14:33 Annesini öldüren genç kız, amcasına gidip ağlamış
14:31 İntikamın böylesi! Bomba yapmayı öğrendi, eşinin patronunun aracına yerleştirdi!
14:27 Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
14:23 İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
14:22 CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 15:18:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kuyumculara sahte bilezik satan dolandırıcılar kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement