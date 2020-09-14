KARABÜK Kuyumculara sahte altın satan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kuyumculara sahte altın satan 3 kişi yakalandı

KARABÜK'te, kuyumculara sahte altın satan 3 kişi polisin operasyonu ile yakalanırken, sahte olduğu değerlendirilen 19 altın bilezik ele geçirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü, Karabük merkez ve Yenice ilçesinde kuyumculara sahte altın satılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Karabük'te düzenlenen operasyonla Ş.D. yakalanırken, devam eden operasyon kapsamında M.A. ve G.T. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yakalandı. M.A. ve G.T.?nin bulunduğu araçta yapılan aramada 33 bin 100 TL ve sahte olduğu değerlendirilen 19 altın bilezik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.