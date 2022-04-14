KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATAN 4 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ - Son Dakika
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KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATAN 4 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

14.04.2022 00:50

BURSA'da kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

BURSA'da kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 30 Mart'ta meydana gelen olayda, kuyumcuya giren 4 kişi, 8,08 gram ağırlığındaki altın zinciri sattı. Zincirin sahte olduğunu fark eden kuyumcunun ihbarıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takipte Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir kuyumcuya girdikleri belirlenen şüpheliler, ellerindeki 7,5 gram ağırlığındaki sahte altın zinciri satmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden M.V. (25) ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı; Ö.Y. (31), A.K. (37) ve A.K. (30) de işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATAN 4 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ
KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATAN 4 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ
KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATAN 4 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

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Burdur'da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi Burdur'da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, 30 Mart, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATAN 4 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATAN 4 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ - Son Dakika
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