Kuyumculara sahte altın satıyorlardı, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kuyumculara sahte altın satıyorlardı, 2 kişi tutuklandı

14.04.2022 11:25
Kuyumculara sahte altın satıyorlardı, 2 kişi tutuklandı

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kuyumculara sahte altın satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Adliye çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya 7,5 gram ağırlığında altın zincir, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren başka bir kuyumcuya 8.08 gram ağırlığındaki sahte altın zincirin satılması sonucu Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin, Ö.Y. (31), A.K. (37), A.K. (30) ve M.V. (25) olduğu tespit edilerek takibe alındı. Şüpheliler yine aynı şekilde başka bir kuyumcuya sahte altın satacakları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.V. ifadesinin ardından serbest kalırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kuyumculara sahte altın satıyorlardı, 2 kişi tutuklandı
Kuyumculara sahte altın satıyorlardı, 2 kişi tutuklandı
Kuyumculara sahte altın satıyorlardı, 2 kişi tutuklandı

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Çamlıca, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumculara sahte altın satıyorlardı, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumculara sahte altın satıyorlardı, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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