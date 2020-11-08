Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi - Son Dakika

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi

08.11.2020 09:10

Samsun'da aynı gün içinde sahte altınla 2 kuyumcuyu dolandıran şahıs, üçüncüsünde yakayı ele verdi.

Samsun'da aynı gün içinde sahte altınla 2 kuyumcuyu dolandıran şahıs, üçüncüsünde yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan şahıs sayesinde İstanbul'dan Samsun'a gelen sahte altın çetesi de ortaya çıktı.

İlkadım ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya gelen Gürkan G., elinde bulunan 22 ayar bileziği bozdurmak istediğini söyledi. Daha önceden girdiği 2 kuyumcudan aynı yöntemle 2 bilezik bozduran şahıs, girdiği üçüncü kuyumcuda faka bastı. Önceden girmiş olduğu 2 kuyumcu da altınların 22 ayar olmadığını anlayınca şahsı aramaya çıktı. Sakarya Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda şahsı gören kuyumcular, verdikleri paraları ondan geri istedi. Şahıs zorluk çıkarmadan paraları geri verdi. İhbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Gürkan G., bilezikleri arkadaşının kendisine olan borcu nedeniyle aldığını ileri sürerek arkadaşını suçladı. Yapılan incelemeler sonunda ilk olarak altınların 22 ayar sertifikalı 14 ayar bilezik olduğundan şüphelenildi. Samsun Kuyumcular Odası'nın bilezikler üzerinde yaptığı detaylı inceleme sonucunda dış yüzeyi ince bir altın görünümü ile kaplanmış değersiz maden olduğu anlaşıldı. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman da şahsın yakalandığı andan itibaren adeta bir dedektif gibi çalıştı. Altınların sahte olduğunu ortaya çıkaran Özman, şahısla kurmuş olduğu birebir diyaloglar ile emniyet güçlerine yardım ederek itiraf etmesine katkı sağladı.

Altınların sahte olduğunun anlaşılmasından sonra şahıs suçunu itiraf etti. İstanbul'dan Samsun'a 5 kişi olarak altın satmaya geldiklerini söyleyen Gürkan G., "Bu şahıs bizim takıldığımız yere takılıyordu. İlk baştan 'altın satıyorum' dedi. 'Nasıl satıyorsun abi' diye sordum. 'Suriye'den gelen altınlar var' dedi. 'Çalışır mısın' diye sordu. 'Altın satacaksın' dedi. İstanbul'dan o adamla birlikte geldik" dedi.

Sakarya Caddesi üzerinde kuyumculuk yapan Rafet Göz, "Şahıs buraya bir bilezikle geldi. Bileziği ata lira ile değiştirmek istedi. Ürüne baktık ama çok profesyonelce yapıldığı için sahte olduğunu anlayamadım. Lakin kişinin hal hareketleri biraz huylandırdı beni. İşlemi yapıyordum ama yaparken biraz oyalandım olayı anlayabilmek için. Ben uğraşırken daha önce diğer arkadaşlara verdiği ürünlerin sahte olduğu anlaşılmış. Arkadaşlar şahsı ararlarken tesadüfen benim dükkanımda gördüler ve geldiler. Ürünlerin içerisinde çok düzgün yapılmış 22 ayar patenti var. Ancak ürünler tamamen sahte. Şahsın elinde 15 bin 500 TL değerinde sahte ürün vardı" diye konuştu.

Yaşanan olaydan sonra vatandaşlara uyarılarda bulunan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, "Bu tarz olaylarla biz çok sık karşılaşıyoruz. Altın fiyatları 300 TL'nin üstüne çıkmasından sonra daha sık olmaya başladı. Şimdi 500 TL'nin üzerine çıkmasından sonra daha da sık görmeye başlayacağız gibi çünkü insanlar çalışmadan havadan para kazanmanın derdindeler. Kuyumcular da dolandırıcıların gözdesi durumunda. En rahat nakit para alabilecekleri yer kuyumcular. Vatandaşları biz özellikle ikaz ediyoruz, tanıdığınız bildiğiniz kuyumculardan alışveriş yapın. Hangi şehirden alırsanız alın ama daha önce alışveriş yaptığınız ve yerleşik bir kuyumcudan alın. Kuyumcular odasına ve kuyumcu derneklerine kayıtlı olan yerlerden alın. Mağazalardan satılan ürünleri biz Kuyumcular Odası olarak sürekli olarak denetliyoruz. Esnaf arkadaşımıza güvenmediğimiz için denetleme yapmıyoruz, sahte ürünü yanlışlıkla almışlar ise biz bunları ortaya çıkarmakla uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Gürkan G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-İHA-

Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi
Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi

İstanbul, Sakarya, Kuyumcu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumculara sahte altın satmaya çalışan şahıs çeteyi ele verdi - Son Dakika


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