Son Dakika Haberleri: Kuyumculardan 2 milyon liralık altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı
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Kuyumculardan 2 milyon liralık altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı

6 saat önce

Bursa'da kuyumculardan 2 milyon lira değerinde altın çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kuyumculardan 2 milyon liralık altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı, System.String[]

Bursa'da kuyumculardan 2 milyon lira değerinde altın çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki Kapalıçarşı'da kuyumculardan 2 milyon lira değerinde kolye, set, bileklik ve bilezik çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerden S.A'nın aracını durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 10 altın set ve bir bilezik ele geçirdi. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda M.B'yi de gözaltına alan ekipler, bu kişinin üzerindeki 35 kolye ve 69 bileziğe ele koydu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen altınlar ise sahiplerine teslim edildi.

Kapalıçarşı, Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:00 Kaynak: AA
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