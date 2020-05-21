KUYUMCULARDAN 700 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye'de kuyumculardan 700 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin, kuyumculardan yaptıkları hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11-18 ve 20 Mart tarihlerinde Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye'de bulunan kuyumcularda meydana gelen hırsızlıklara karşı harekete geçti. Ekipler, olayların yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit eden ekipler harekete geçti. Gayrettepe Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 7 Mayıs günü gerçekleştirilen operasyonla, hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen Aytaç O. (35) ve Mehmet İ.A. (60) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İfadeleri alınan şüphelerden Aytaç O.'nun 6, Mehmet İ.A.'nın ise 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aytaç O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üsküdar, Maltepe ve Ümraniye'deki 3 ayrı iş yerinde bulunan altın, gümüş ve değerli eşyaları çalarak kayıplara karışan hırsızların vatandaşa verdikleri zararın 700 bin lira olduğu öğrenildi.

Öte yandan 3 ilçedeki hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin gri renkli bir araçla kuyumcuya geliyor. İçeriye giren şüpheliler değerli eşyaları dakikalar içerisinde çaldıktan sonra aynı araçla ayrılıyor.