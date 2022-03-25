KUYUMCULARDAN BİLEZİK VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİ, KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika
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KUYUMCULARDAN BİLEZİK VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİ, KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

25.03.2022 19:07

BURSA'da iki kuyumcudan altın yüzüklerin bulunduğu tabla ve 2 bilezik çalan B.D. (21), yakalandı.

BURSA'da iki kuyumcudan altın yüzüklerin bulunduğu tabla ve 2 bilezik çalan B.D. (21), yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek gözaltına alınan B.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Merkez Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi'nde 20 Ocak'ta meydana gelen olayda, kuyumcuya müşteri gibi giren bir kişi, altın yüzük alacağını söyledi. Bunun üzerine kuyumcu, altın yüzüklerin bulunduğu tablayı çıkardı. Bu sırada şüpheli, tablayı alarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi'nde ise 23 Mart'ta bir başka kuyumcuya giren şüpheli, baktığı 2 bileziği alarak kaçtı. Kuyumcunun ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, iki kuyumcu hırsızlığını da aynı şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. adliyeye sevk edildi. (DHA)

KUYUMCULARDAN BİLEZİK VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİ, KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI
KUYUMCULARDAN BİLEZİK VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİ, KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI
KUYUMCULARDAN BİLEZİK VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİ, KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

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Kuyumcu, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUYUMCULARDAN BİLEZİK VE YÜZÜK ÇALAN ŞÜPHELİ, KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika


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