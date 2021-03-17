Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı - Son Dakika

Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı

17.03.2021 10:08
Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı, System.String[]

Yeni kontrollü normalleşme ve ilkbahar ayları ile birlikte Diyarbakır'da düğün sezonu da başlamış oldu.

Yeni kontrollü normalleşme ve ilkbahar ayları ile birlikte Diyarbakır'da düğün sezonu da başlamış oldu. Kentte kuyumcular, düşük ayarlı 'Suriye altını' konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak aldıkları altına dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Korona virüs salgınında yeni kontrollü normalleşme dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Düşük riskli iller arasında bulunan Diyarbakır'da da kuyumcularda düğün hazırlıkları hareketliliği yaşanmaya başlandı. Kentte kuyumcu olan Mehmet Yüksel, Suriye altını olarak bilinen düşük ayarlı altın ve takı tercihine dikkat çekti.

"Suriye altınları piyasada dönüyor"

Kısıtlamalardan Diyarbakır'ın muaf kaldığını, bunun sevindirici bir durum olduğunu belirten Yüksel, altına yoğun bir talep olduğunu kaydederek Yüksel, "Herkes zor durumda, altının düşmesini bekledi. Şu an çiftler düğün hazırlıkları içinde. Altına yoğun bir talep var. Bizim vatandaşın dikkat etmesi gereken çok düşük ayarlı ve Suriye altını 21 ayar, 19, 18 ayar tespit ediyoruz. Bunlar piyasada dönüyor. Altın, dünya standartlarına göre ONS'a bağlıdır. Bir kuyumcunun, kazandığı 10 lira veya 5 lira bir kar haddi vardır. Bir kuyumcuda 15 veya 20 lira daha uygun altın bulunduğu an mutlaka orada alışveriş yapmasınlar. Çünkü orada mutlaka ayar düşüklüğü vardır. Milyem kaçırmışlar. Diyarbakır esnafları bunu dikkat ediyor. Satmamaya çalışıyor. Ama çevre illerde özellikle Gaziantep'te şu an 160 tane Suriyeli kuyumcu dükkanı açıldı. O kuyumculardan alışveriş yaptığı zaman o ürünler ister istemez bizim piyasaya giriyor. Piyasaya girdiği zaman biz de karşılaşıyoruz. Bunu ateşe, rapora vermediğin zaman çıkmıyor. Çevre illerde oluştuğu için ister istemez bizim il de etkileniyor. Orada alışveriş yapılıyor bize de geliyor. Vatandaşlara çağrım Suriye altını almasınlar. Çünkü ayarı düşüktür" dedi. - DİYARBAKIR

Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı
Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı
Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı
Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı
Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı
Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı
Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı
Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı

Diyarbakır, Suriye, Altın, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuyumculardan düşük ayarlı 'Suriye altını' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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