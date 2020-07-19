Kuyumculardan hırsızlara karşı iş birliği - Son Dakika

Kuyumculardan hırsızlara karşı iş birliği

İZMİRLİ kuyumcular, artan hırsızlık ve gasp olaylarına karşı önlem amacıyla semt semt ayrılarak, Whatsapp grupları kurdu.

İZMİRLİ kuyumcular, artan hırsızlık ve gasp olaylarına karşı önlem amacıyla semt semt ayrılarak, Whatsapp grupları kurdu. Şüpheli gördükleri kişilerin siluetlerini grupta paylaşan kuyumcular, bölgelerindeki art niyetli kişilere karşı birbirlerini uyarıyor.

İzmirli kuyumcular, son dönemde farklı kılıklara girerek, hırsızlık yapmak isteyenlere karşı yöntem geliştirdi. Farklı semtlerdeki kuyumcular, Whatsapp üzerinden kurdukları gruplarda, şüpheli gördükleri kişilerin fotoğraflarını paylaşarak, bölgelerindeki meslektaşlarını uyarmaya başladı.

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Hırsızlık yapan kişiyi yakalamanın artık çok uzun sürmediğini söyleyen İzmir Kuyumcular Çarşısı'ndaki esnaf Murat Buyrukçu, önlemleri artırdıklarını söyledi. Tüm kuyumcularda bir güvenlik kamerası bulunduğunu anlatan Buyrukçu, kendi aralarında anında iletişimi sağlamak için Whatsapp grupları bulunduğunu açıkladı. Her semtte bulunan kuyumcuların ayrı gruplar kurduğunu dile getiren Buyrukçu, "Sahte altın bozduranlar ya da iki kişi gelip hırsızlık yapmaya çalışanlarla sık karşılaşıyoruz. Biri Dükkan içinde satıcıyı oyalarken diğeri hırsızlık yapıyor. Böyle bir durumda güvenlik kamerasının aldığı görüntülerin hemen Whatsapp gruplarımızda paylaşıyoruz" dedi.

ÖZGÜL AĞIRLIKLARI DA AYNI

Görüntülerin gizli tutulduğunu, ancak emniyetle paylaşıldığını kaydeden Buyrukçu, şöyle konuştu:

"Hırsızlık yapan ya da düşük ayar, altın olmayan sahte bilezik satan kim gelirse gelsin şahısların siluetlerinin olduğu o görüntü anında paylaşılıyor. Birbirimize, art niyetli insanlar burada dolaşıyor, diye bilgi vermiş oluyoruz. Kısa dönemde bu güzel bir yol. Herkes o anda gelen müşterinin art niyetli olup olmadığını öğrenmiş oluyor. Son dönemlerde altın gibi olup çeyrek, yarım ve ata altınların sahtelerini yapıyorlar. Bunları yıllardır kuyumculuk yapan ve mesleğin içinde olan bizler anlıyoruz. Ancak artık özgül ağırlıklarını da gerçeği gibi tutturmaya başladılar. Ata altın 7 gram 20 cm geliyor. Ağırlığı aynı yapıyorlar ama makasla kesildiğinde içinden başka bir madde çıkıyor. Bu hemen anlaşıldığı anda gruplarda paylaşıyoruz."

'SAHTE ALTIN SATIŞI ÖNLENSİN'

Bijuteri mağazalarında çeyrek altın benzeri takılar satıldığını söyleyen Murat Buyrukçu, bu satışları önlemek için Hazine Müsteşarlığı, ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yaptıklarını dile getirdi. Hem bireysel olarak hem de Kuyumcular Odası olarak sürecin takip edildiğini ifade eden Buyrukçu, şunları anlattı:

"Bu sahte takılar çeyrek altına benziyor. Bilekliklerin içine koyuyorlar. Durumu olmayan vatandaşların takması için böyle takılar hazırlanır. Ama 50 kuruşun, 1 liranın bijuterisini yapıyor musunuz? Bu da devletin bastığı bir para. Cumhuriyet altını, çeyrek altın, yarım altın, ata lira bunların hepsi darphanenin bastığı paralar. Devletin yani darphanenin bastığı bir paranın benzerini hiç kimsenin basmaya hakkı yoktur. Bijutericiler de dahil olmak üzere bunu yapamazlar. Sahte altın satışı önlensin. Bu tür baskı yapan tüm firmaları kendilerine çeki düzen vermeye çağırıyorum."


Whatsapp, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuyumculardan hırsızlara karşı iş birliği - Son Dakika
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