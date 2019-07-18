Son Dakika Haberleri: Kuyumculardan hırsızlık güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

Kuyumculardan hırsızlık güvenlik kamerasında

42 dakika önce

Mersin'de iki ayrı kuyumcudan yüzük çaldığı tespit edilen zanlı güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı.

Mersin'de iki ayrı kuyumcudan yüzük çaldığı tespit edilen zanlı güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte iki farklı kuyumcudan yüzük çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını A.H'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Zanlı, güven timleri tarafından bir kuyumcuda suçüstü yakalandı.
A.H'nin, emniyetteki ifadesinde, ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği iddia edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.
Kuyumculardan hırsızlık güvenlik kamerasında
Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ciciş Esra, "Yaşlanınca böyle olacakmışım" diyerek bikinili fotoğrafını yayınladı Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı Davutoğlu iradesi dışında başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta e-teminat uygulaması 1 Eylül'de başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:28:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyumculardan hırsızlık güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]