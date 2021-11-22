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Kuyumculardan sahte altın uyarısı - Son Dakika

Kuyumculardan sahte altın uyarısı

22.11.2021 11:25
Kuyumculardan sahte altın uyarısı

Siirt'te kuyumcular, internet üzerinden altın satışı yapan bazı kişilerin akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirterek, vatandaşların güvenilir siteler ve kuyumculardan alışveriş yapması konusunda uyardı.

Siirt'te kuyumcular, internet üzerinden altın satışı yapan bazı kişilerin akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirterek, vatandaşların güvenilir siteler ve kuyumculardan alışveriş yapması konusunda uyardı.

Siirt'te yıllardır kuyumculuk yapan Gökçen Işık, vatandaşları internet üzerinden satılan sahte altına karşı uyardı. Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Işık, "Altın fiyatlarının artması sebebiyle dolandırıcılıkta arttı. Vatandaşlarımız internet sitelerinden altın almaya başladı. Vatandaşta haklı niye internet sitesinden alıyor benim sattığım çeyrek bin liraysa internette 950 lira 50 lira ucuz olması ona cazip geliyor ama ne aldığını bilmiyor. Adam çeyreğini alıyor bir iki ay sonra bana satmaya geldiğinde altının sahte olduğunu söylediğimizde adam çok şaşırıyor. Müşteri bilezik alıyor bilezik 22 ayar ama ayarlarıyla oynuyorlar 18 ayar 19 ayar 20 ayar çıkıyor yani 10 bin liralık bilezikte bin 2 bin liralık fark ediyor. Tabi müşteri bunların farkına varmıyor. Biz müşterilerimizi uyarıyoruz bilindik internet sitelerinden sağlam sitelerden ve tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapsınlar. Çok dikkat edilmesi gerekir. Vatandaşlara bir uyarıdır bu bilindik kuyumculardan alışveriş yapmaya devam etsinler internet sitelerine bulaşmasınlar çünkü çok sorunlar yaşıyoruz" dedi.

(Selami Deniz/ İHA)

Kuyumculardan sahte altın uyarısı
Kuyumculardan sahte altın uyarısı
Kuyumculardan sahte altın uyarısı
Kuyumculardan sahte altın uyarısı

Gökçen, Siirt, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuyumculardan sahte altın uyarısı - Son Dakika


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