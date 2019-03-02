Son Dakika Haberleri: Kuyumculardan Tavsiye: "Altına Yatırım Yapmanın Tam Vakti"

Kuyumculardan Tavsiye: "Altına Yatırım Yapmanın Tam Vakti"

24 dakika önce

Yatırım yapmak için özellikle seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Manisalı kuyumcu esnafı Halil Başkentli, "Şu anda yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti.

Kuyumculardan Tavsiye:
Yatırım yapmak için özellikle seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Manisalı kuyumcu esnafı Halil Başkentli, "Şu anda yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti. Özellikle seçim sürecine kadar ihtiyacı olanların altın almasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Manisa Şehzadeler ilçesi kuyumcu esnaflarından Halil Başkentli, yatırım yapmak için 31 Mart yerel seçim sürecini bekleyen vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından nisan ve mayıs sezonunun açılmasıyla da fiyatların yükselişe geçeceğini savunan Başkentli, "Şu anda altın ve döviz fiyatları biraz daha normal seyrinde devam ediyor. Bu hafta içerisinde 24 ayar külçe altın 225 ile 228 lira arasında hareket etti. Geçtiğimiz aylarda daha düşük ve daha yüksek seviyelerde görmüştük. 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'daki toptancılarımızdan edindiğimiz bilgiler ve ekonomistlerin görüşlerine göre nisan ve mayıs aylarında sezonun açılmasıyla birlikte altın fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Şu an düğün sezonu olmadığı için fazla bir hareket yok" diye konuştu.

"Altına yatırım yapmanın tam vakti"

Seçimden sonra Merkez Bankasının piyasaların canlanması adına faizleri düşüreceğini beklediklerini, bunun da altın fiyatlarını biraz daha tetikleyeceğini düşündüklerini belirten Başkentli, "Şu anda faizler yüksek. Seçimden sonra Merkez Bankasının piyasalarının canlanması için faizleri düşürme eğilimi olması gerekiyor. Yapılacak olan faiz düşüşü de dövizde bir miktar yükselmeye sebep olabilir diye düşünüyoruz. Bu da altın fiyatlarını biraz daha tetikler. Yatırımcı olarak altına yatırım yapmanın tam vakti. Özellikle seçim sürecine kadar ihtiyacı olanların altın almasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlardan işçiliği olmayan 22 ayar bilezik, çeyrek altın, ata lira ve reşat tipi altınlara yatırım yapmalarını öneriyoruz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

Ekonomi
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