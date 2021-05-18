Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir

Edirne'de 43 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten Kalkan, yükselen altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Altının gramının şu anda 500 lira civarında seyrettiğini kaydeden Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 liraya yükseleceğini ifade etti.

EYLÜLDE 600 LİRA BEKLENİYOR

Başkan Kalkan, eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 liraya kadar yükselmesini tahmin ettiklerinin altını çizdi.

İSLAM MEMİŞ'TE BENZER BİR YORUMDA BULUNDU

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'te geçtiğimiz günlerde benzer bir değerlendirmede bulunmuştu. Memiş, altının gram fiyatının haziranda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiklerini dile getirmişti. Haziranda altının ons fiyatının 1.960 dolar, altının gram fiyatının ise 560 liraya kadar yükselebileceğine işaret eden Memiş, "Tabi döviz kurlarındaki gelişmelerle bu oran daha da yukarı taşınabilir. Yani bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı." diye konuştu.