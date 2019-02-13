Son Dakika Haberleri: Kuyumcuları Sahte Altın Vererek Dolandıran Kişi Yakalandı

Kuyumcuları Sahte Altın Vererek Dolandıran Kişi Yakalandı

7 saat önce

Kayseri ve Şanlıurfa'daki bazı kuyumculara sahte altın vererek karşılığında gerçek altın ve para alan zanlı yakalandı.

Kuyumcuları Sahte Altın Vererek Dolandıran Kişi Yakalandı, System.String[]
Kayseri ve Şanlıurfa'daki bazı kuyumculara sahte altın vererek karşılığında gerçek altın ve para alan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde Kazancılar Çarşısı, Sahabiye Mahallesi ve bir alışveriş merkezinde bulunan kuyumcular ile Şanlıurfa'daki bir kuyumcuya sahte altın verilerek, karşılığında gerçek altın ve nakit para alınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 115 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu, olayı gerçekleştiren zanlının Kahramanmaraş'tan kiraladığı araçla Kayseri'ye geldiğini belirledi. Aracın Kahramanmaraş'ta olduğunun tespit edilmesi üzerine bu ildeki polis ekipleriyle irtibata geçildi.

Şüphelinin 31 yaşındaki R.A. olduğunu saptayan ekipler, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptıkları operasyonda zanlıyı yakaladı.

Operasyonda 11 sahte zincir kolye, 2 sahte bileklik, zanlının kuyumculardan aldığı 5 bin 980 lira, sahte altın karşılığında aldığı 4 Cumhuriyet altını, 4 çeyrek altın ve 4 bilezik ele geçirildi.

Kayseri'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:30 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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