Kuyumculuğu bırakıp solucan gübresi üreticisi oldu - Son Dakika

Kuyumculuğu bırakıp solucan gübresi üreticisi oldu

12.01.2021 11:03

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki girişimci, 20 yıldır yaptığı kuyumculuğu bırakarak kurduğu çiftlikte solucan gübresi üretiyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki girişimci, 20 yıldır yaptığı kuyumculuğu bırakarak kurduğu çiftlikte solucan gübresi üretiyor.

1350 metrekare kapalı alanda kurduğu tesiste 4 kişiye istihdam sağlayan girişimci, 200 milyon solucanla yılda yaklaşık 200 ton gübre üreterek, çiftçilere satıyor.

Osman Okan, AA muhabirine, 20 yıl kuyumculuk ve inşaat işiyle uğraştığını, her gün aynı işi yapmaktan sıkılarak insanlara daha faydalı olabilmek için arayışa girdiğini anlattı.

Araştırmaları sonucunda en faydalı şeyin organik besin olduğunu, bunun yolunun da tamamen doğal şekilde üretilen solucan gübresinden geçtiğini belirten Okan, kuyumculuk mesleğinden vazgeçerek tesis kurmaya karar verdiğini dile getirdi.

2 bin 735 metrekare alan üzerine tesis kurduğunu ve 2018'de 3 milyon 600 bin solucanla üretime başladığını ifade eden Okan, şu anda ise 200 milyon solucanla gübre ürettiğini kaydetti.

"İnsanların organik beslenmelerine katkıda bulunduğum için çok huzurluyum"

Günde 500 kilogramın üzerine yılda ise yaklaşık 200 ton solucan gübresi ürettiklerini belirten Okan, şöyle konuştu:

"Bu işe başlayacağımı söylediğimde çevremdeki kimse inanmıyordu. Kuyumculuğu bırakıp solucan gübresi üretmek herkese tuhaf geliyordu. Ama sabah evden çıkıp akşama kadar işyerinde oturup tekrar eve gelmekten bıkmıştım. Çok düşünme aşamasından sonra bu işi yapmaya karar verdim. Akşam eve bedensel olarak yorgun fakat huzurlu gidiyorum. 20 yıl kuyumculuk yaptım ama bu işi yaptığım kadar mutlu olamadım. Organik ürün yetiştirmede solucan gübreleri çok sık kullanılıyor. İnsanların organik beslenmelerine katkıda bulunduğum için çok huzurluyum."

Solucan gübresinin daha çok meyve, sebze ve çiçek üretiminde tercih edildiğini aktaran Okan, geçen yıl 4 dönümlük alana ektikleri çileğin çok rağbet gördüğünü, bu gübreyi kullanan çiftçilerin diğerlerini kullanmayı bıraktığını anlattı.

Okan, gübreleri paketledikten sonra başta Adıyaman olmak üzere çeşitli illere gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Kuyumculuğu bırakıp solucan gübresi üreticisi oldu
Kuyumculuğu bırakıp solucan gübresi üreticisi oldu
Kuyumculuğu bırakıp solucan gübresi üreticisi oldu
Kuyumculuğu bırakıp solucan gübresi üreticisi oldu

Solucan Gübresi, Adıyaman, İstihdam, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuyumculuğu bırakıp solucan gübresi üreticisi oldu - Son Dakika


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