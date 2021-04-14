Kuyumculuk sektöründe yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Kuyum sektörüne yönelik düzenlemenin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili tarafların görüş ve katkıları alınarak hazırlandığını anlatan Pekcan, "Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, düzenleme ile kuyumculuk faaliyetlerinin adil rekabet koşulları altında yapılmasının ve sektörün daha nitelikli hale getirilerek sağlıklı bir işleyişe kavuşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yeni dönemde kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacağını belirten Pekcan, hâlihazırda faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerektiğini söyledi. Pekcan, yetki belgesinin, kuyum ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verileceğini kaydetti.

Yetki belgesi verilmesinde; meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmama, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyeti bulunma gibi şartların yanı sıra ustalık belgesine sahip olma şartının da arandığına işaret eden Pekcan, ustalık belgesi şartınınkuyumcu ya da kuyum işletmesinde tam zamanlı çalışan en az bir personel tarafından yerine getirilebileceğini bildirdi.

Kuyum ticaretinin belirli nitelikleri haiz olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılmasına ve bu işle iştigal eden kişilerin mesleki itibarının korunmasına önem verdiklerini dile getiren Pekcan, "Kuyum ticaretinin güvenli bir ortamda yapılmasını, bu meslekte nitelikli insan kaynağı yaratılmasını ve işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılmasını amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

-Tespih ve perakende saat satışı serbest

Yönetmelik ile kuyum işletmesinin kuyum ticaretinin yanı sıra faaliyette bulunabileceği alanların belirlendiğini belirten Pekcan, opal, akik, kuvars gibi yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan tespih gibi süs eşyasının perakende satış, bakım ve onarımı ile perakende saat satış, bakım ve onarımının bu faaliyetlere dâhil edildiğini ifade etti.

-Kuyum işletmelerinde imitasyon ürünler bulundurulmayacak

Bakan Pekcan, kuyum ticaretiyle iştigal edenlerin mesleğini icra ederken belirli ilke ve kurallara uygun hareket edeceğini belirterek kuyum işletmesinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacağını ifade etti.

Yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünlerin kuyum işletmelerinde bulundurulamayacağını ve bu ürünlerin satışının yapılamayacağını belirten Pekcan, böylelikle tüketicide yanlış algı yaratılmasının vesektörde haksız rekabetin oluşmasının önüne geçileceğini ifade etti.

Getirilen düzenleme ile her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer verileceği, kuyum işletmesinin yanıltıcı bilgi veremeyeceği, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamayacağı ve kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemeyeceği hususlarının kurala bağlandığını anlatan Pekcan, bu ilke ve kurallara aykırı hareket edilmesi durumunda işletmelere idari yaptırım uygulanacağını ifade etti.

-Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak

Bugüne kadar yaptıkları tüm düzenlemelerde olduğu gibi ticarete ilişkin tüm süreçlerde bürokrasinin azaltılmasına yönelik büyük gayret sarf ettiklerinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"Kuyum ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki belgesi verilmesi, yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri bu Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistem sayesinde kuyum ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve bu ticarete ilişkin güncel ve doğru bilginin temin edilmesi, işlemlerin kısa süre içinde ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi sağlanacak."

-Yönetmeliğe aykırılık halinde yetki belgesi iptal edilecek

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda Bakanlıkça verilen süre içindeaykırılığın giderilmemesi veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde yetki belgesinin iptal edileceğini belirten Bakan Pekcan bu durumda yetki belgesinin iptalinden itibaren iki yıl süreyle yetki belgesi verilmeyeceğini belirtti.

Bakan Pekcan, bu sayede, hizmet kalitesinin artırılmasına ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacağını ve sektörün mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacağını söyledi.