Kuyumcunun 11 kilogram altınını gasp edip kaçtılar - Son Dakika

Esenler'de bir kuyumcuyu gasp eden 4 zanlı, 11 kilogram altınla kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evine dükkanındaki 11 kilogram altını getiren kuyumcu, sabah iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada, sokakta araç içinde bekleyen maskeli 4 kişi tarafından gasp edildi.

Kuyumcuyu darp edip silah çeken zanlılar çantadaki 11 kilogram altını alarak araçla olay yerinden kaçtı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.