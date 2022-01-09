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Kuyumcunun akıl almaz planı! Soyguncu kiralayıp altınlarını çaldırdı, eritti! Ama sonunda yakayı ele verdi - Son Dakika

Kuyumcunun akıl almaz planı! Soyguncu kiralayıp altınlarını çaldırdı, eritti! Ama sonunda yakayı ele verdi

09.01.2022 17:52

İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcu, 40 bin TL karşılığında bir soyguncu kiralayarak 700 bin TL değerindeki emanet altınları çaldırdı. Daha sonra ise bu altınları eriterek borçlarını ödedi. Soygunun ardındaki gerçek ise polis ekiplerinin soyguncunun rahat tavırlarından şüphelenmesi sonucu ortaya çıktı.

Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Uğur Ş., 24 Aralık 2021 günü polisi arayarak gaspa uğradığını, bir maskeli kişinin bıçak tehdidiyle bütün altınlarının çalındığını söyledi. Olay yerine giden Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, ekipleri kuyumcunun ifadesini aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi. Soygun sırasında kuyumcunun rahat tavırlar sergilediğini fark eden ekipler, durumdan şüphelendi.

"SOYGUN İÇİN BENİ KİRALADI"

Kamera görüntüleri ile kimliği tespit edilen gaspçı Halil A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Halil A.'nın polis sorgusu şüpheleri haklı çıkardı. Kuyumcu Uğur Ş. ile birlikte soygun için plan yaptıklarını anlatan Halil A., "Soygun için beni kiraladı. Bana bu iş karşılığında 40 bin lira vereceğini söyledi ama onu da vermedi" dedi.

ÇALDIRDIĞI ALTINLARI ERİTİP BORCUNU ÖDEDİ

Gaspçının itirafları üzerine kuyumcu Uğur Ş. de gözaltına alındı. Ugur Ş'nin çalınan yaklaşık 700 bin TL değerindeki altınları eriterek borçlarını ödediği tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Uğur Ş. ve Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların soygun oyunu güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Küçükçekmece, Türk Lirası, Kuyumcu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcunun akıl almaz planı! Soyguncu kiralayıp altınlarını çaldırdı, eritti! Ama sonunda yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcunun akıl almaz planı! Soyguncu kiralayıp altınlarını çaldırdı, eritti! Ama sonunda yakayı ele verdi - Son Dakika
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