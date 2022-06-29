Kuyumcunun boğazından bıçaklandığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Kuyumcunun boğazından bıçaklandığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı

29.06.2022 15:52

Kuyumcunun boğazından bıçaklandığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı Boğazından bıçaklanan sarraf, 110 günlük yaşam mücadelesini kaybettiKAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz 11 Mart tarihinde iş yerine giren bir şahıs tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan...

Kuyumcunun boğazından bıçaklandığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı

Boğazından bıçaklanan sarraf, 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz 11 Mart tarihinde iş yerine giren bir şahıs tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf Fatih N., 110 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, bir şahıs altın alma bahanesiyle iş yerine girdi. Daha sonra cebinden para çıkaracağını söyleyen şahıs, çıkardığı bıçakla Fatih N.'yi boğazından bıçaklayarak, 1 bileziği çalıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih N., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 kilometrelik alanda bulunan 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, zanlının O.A. olduğunu belirleyerek saklandığı yeri tespit etti. İki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ayrıca şahsın olayda kullandığı bıçak ve çaldığı bilezik de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Boğazına aldığı bıçak darbesi sonrasında ağır yaralanan Fatih N., 110 gündür tedavi gördüğü hastanede, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti! Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti! Kayseri Model Fabrika Öğren Dönüş Projeleri 2. Lansman Toplantısı yapıldı Kayseri Model Fabrika Öğren Dönüş Projeleri 2. Lansman Toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Kayseri, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcunun boğazından bıçaklandığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyumcunun boğazından bıçaklandığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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