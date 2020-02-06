Kuyumcunun boğazını kesip altınları alarak kaçtı - Son Dakika

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Kuyumcunun boğazını kesip altınları alarak kaçtı
7 saat önce
Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcunun boğazını kesip bir miktar altını alarak kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcunun boğazını kesip bir miktar altını alarak kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
Son Dakika Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren soyguncu, kendisine direnen kuyumcunun boğazını kesip bir... Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak Pistten çıkan uçakta yaralanan Berk Yenipazar, kaza anında uçakta yaşananları anlattı Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu