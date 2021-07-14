Kuyumcunun camını kırarak hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Tokat'ta bir kuyumcunun kapı camını parke taşı ile kırarak hırsızlık yapan 3 Afgan uyruklu kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık; Kabe-i Mescit Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir kuyumcuda yaklaşık 5 ay önce yaşandı. İş yerinin camını parke taşı ile kırarak içeri giren hırsızlar vitrinde bulunan kol saati ve bileklikleri çalarak kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada iş yerinden çalındığı tespit edilen çeşitli markalarda 21 adet bay/bayan kol saati, saatlerin sergilendiği 12 adet stant ve 5 adet metal ve iplik kordonlu bayan bileklik ele geçirildi. Gözaltına alınan Afgan uyruklu N.J. (27), F.J. (30) ve M.F. (29) isimli şahıslar polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

(Nurhan İçmez/İHA)