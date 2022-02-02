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Kuyumcunun camını kırıp yarım kilo altın çaldılar - Son Dakika

Kuyumcunun camını kırıp yarım kilo altın çaldılar

02.02.2022 13:12
Kuyumcunun camını kırıp yarım kilo altın çaldılar

Gaziantep'te bir kuyumcunun vitrin camını silah kabzasıyla kıran iki soyguncu yarım kilo altını çalarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'te bir kuyumcunun vitrin camını silah kabzasıyla kıran iki soyguncu yarım kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 500 bin liralık altını çalan zanlıları yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekip kurdu.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesindeki bir kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre kuyumcunun önüne otomobille gelen maskeli iki soyguncu kuyumcunun önünde bir el ateş ettikten sonra vitrin camını silah kabzasıyla kırdı. Camın kırılmasıyla büyük şok yaşayan kuyumcu Alican Bulut büyük şok yaşarken soyguncular vitrinde bulunan yarım kilo altını çaldı. Soyguncular altını alıp otomobile binerek olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu Bulut durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Soygun anını anlatan Alican Bulut, dükkanda oturduğu sırada büyük şok yaşadığını belirterek, "İçeride oturuyordum. Bir kişi arabada bekledi. Bir kişide gelip silahla camı kırdı. Öyle bir soygun oldu. Yaklaşık yarım kilo altını aldılar. Ekipler inceleme yaptı. İnşallah zanlılar yakalanır" dedi. - GAZİANTEP

Kuyumcunun camını kırıp yarım kilo altın çaldılar
Kuyumcunun camını kırıp yarım kilo altın çaldılar
Kuyumcunun camını kırıp yarım kilo altın çaldılar
Kuyumcunun camını kırıp yarım kilo altın çaldılar
Kuyumcunun camını kırıp yarım kilo altın çaldılar
Kuyumcunun camını kırıp yarım kilo altın çaldılar

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcunun camını kırıp yarım kilo altın çaldılar - Son Dakika


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