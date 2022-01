Kuyumcunun camını tabancayla kırıp 200 bin liralık altın çaldılar - Son Dakika

- Kuyumcunun camını tabancayla kırıp 200 bin liralık altın çaldılar

Adana'da bir kuyumcunun camını tabancayla kırıp içeri girerek 200 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Zanlıların kuyumcuya girme anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

ADANA - Adana'da bir kuyumcunun camını tabancayla kırıp içeri girerek 200 bin lira değerinde altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Aralık saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen kar maskeli iki kişi, iş yerinin kepengini zorlayarak açtı. Şüpheliler, kuyumcunun camına da tabancayla ateş ederek kırıp içeri girdi. 200 bin TL değerindeki altını çalan zanlılar, otomobille olay yerinden kaçtı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Zehni K., kuyumcunun soyulduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri ve bölgedeki 200'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelilerin olay yerine geldiği otomobilin Mustafa A. tarafından kiralandığını belirledi. Adresine yapılan baskında gözaltına alınan Mustafa A., kiraladığı aracı arkadaşları Şahin K. ile Sadık K.'ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine adresleri belirlenen şüpheliler, Seyhan ilçesindeki evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin suçlamaları kabul ettiği, çaldıkları altınları aralarında paylaşıp sattıklarını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin K. ile Sadık K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mustafa A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.