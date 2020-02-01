Kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir kuyumcunun duvarını delerek soygun yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bir kuyumcunun duvarını delerek soygun yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun arka duvarını deldikten sonra oksijenle kasanın bir kısmını kesen 2 şüpheli, bir miktar altın ve para aldıktan sonra kaçtı.

İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı emniyete götürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen bir miktar altın, eldiven, maske, 2 tabanca ve şifreli kasaları açmak için özel yapıldığı belirlenen aparat ve bir miktar para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep, Şahintepe, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:09 Kaynak: AA
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