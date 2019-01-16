Son Dakika Haberleri: Kuyumcunun İçindeki Güvenlik Kamerasından Soygun Girişimi

Kuyumcunun İçindeki Güvenlik Kamerasından Soygun Girişimi

58 dakika önce

Büyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.

Kuyumcunun İçindeki Güvenlik Kamerasından Soygun Girişimi, System.String[]
Büyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece Tepecik'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu ve bir arkadaşı, tezgah altındaki silahlarını almak için hareketlenince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı.

İhbar üzerine yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kuyumcu kahvaltısını yaparken içeriye 3 soyguncu giriyor ve biri silahını doğrultuyor. Kuyumcu bunun üzerine ellerini havaya kaldırıyor. Bu sırada kuyumcunun esnaf arkadaşı Levent A. girişteki kasada bulunan silahı almak için hareketlenince, paniğe kapılan soygunculardan biri pompalı tüfekle ateş ediyor. Tam bu sırada yere eğilen Levent A., hedef olmaktan son anda kurtuluyor. Soyguncular, içeriye giremeden kaçıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:38 Kaynak: DHA

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