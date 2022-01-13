Kuyumcunun kapısını balyozla kırdılar... O anlar kamerada - Son Dakika

Kuyumcunun kapısını balyozla kırdılar... O anlar kamerada

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, kurye olarak çalıştıkları iş yerine ait motosikletle geldikleri kuyumcunun kapısını balyozla kırarak içeri giren ve altın çalan şüpheliler önce kameralara ardından da polis yakalandı. Cezaevinden yeni çıktığı belirlenen şüpheliler yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Çorlu'da Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcunun önüne gece geç saatlerde motosikletle gelen iki kişiden biri elindeki balyozla kuyumcunun cam kapısını tuzla buz ederek içeri girerken diğer motosikletle dışarıda bekledi.

Görüntülere göre elinde çuvalla kuyumcuya giren şüpheli içeride bir süre dolaştıktan sonra altınları alıp dışarı çıktı. İki şüpheli daha sonra motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

İş yerine geldiğinde kapının kırık olduğunu gören iş yeri sahibi polise başvurarak yardım istedi. Hem kuyumcuya ait güvenlik kamerasının görüntülerini hem de çevrede bulunan iş yerlerine ait 30'dan fazla kamera görüntüsünü inceleyen polis, önce motosikletin plakasını ardından da olayı gerçekleştirenlerin cezaevinden yeni çıkan ve olayı kurye olarak çalıştıkları işyerine ait motosikletle yapan S.Y. ve Ö.E. adlı kişiler olduğunu tespit etti. Her iki şüphelinin adresine eş zamanlı baskın düzenleyen polis şüpheliler gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen balyozlu hırsızlık şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.