Son Dakika Haberleri: Kuyumcunun, Müşterilerinin Altınlarıyla Kaybolduğu İddiası

Kuyumcunun, Müşterilerinin Altınlarıyla Kaybolduğu İddiası

26 dakika önce

Aydın'da bir kuyumcunun, müşterilerine ait altınlarla kayıplara karıştığı ileri sürüldü.

Kuyumcunun, Müşterilerinin Altınlarıyla Kaybolduğu İddiası, System.String[]
Aydın'da bir kuyumcunun, müşterilerine ait altınlarla kayıplara karıştığı ileri sürüldü.

Doğugazi Bulvarı'nda kuyumculuk yapan M.C'den yaklaşık 1 milyon lira alacağı olan bir vatandaşın avukatı, icra memurlarıyla birlikte dükkana gitti.

İş yerinin kapalı olmasından dolayı çilingir yardımıyla girilen kuyumcudaki raflarda herhangi bir altın olmayınca içerideki kasaya el konuldu.

Daha önce M.C'ye altınlarını emanet eden bazı vatandaşlar ise dükkanın kapalı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Müşterilerden Raşit Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kendisine ulaşamıyoruz. Eşim, gelinim ve oğlumun altınları vardı. Yaklaşık 100 bin lira değerindeydi. Ne yapacağımı bilemiyorum." dedi.

Müşterilerden Ali İçten ise annesine ait 17 bin lira değerindeki altının kuyumcuda bulunduğunu, dünden beri M.C'den haber alamadıklarını ifade etti.

Çevredeki esnaf, kuyumcu dükkanının 3 gündür kapalı olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:45 Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi
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