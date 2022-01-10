Kuyumcunun soygun oyununu polis bozdu - Son Dakika

Kuyumcunun soygun oyununu polis bozdu

İSTANBUL Küçükçekmece'de kuyumcu Uğur Ş., borçlarını ödeyebilmek için akıl almaz bir plan yaparak 40 bin TL karşılığında anlaştığı kiralık soyguncuya dükkanındaki 700 bin liralık emanet altınları çaldırdı. Durumdan şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcunun soygun oyununu bozdu. Kuyumcu ve kiralık soyguncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Uğur Ş.24 Aralık 2021 günü polisi arayarak gaspa uğradığını, bir maskeli kişinin bıçak tehdidiyle bütün altınlarının çalındığını söyledi. Olay yerine giden Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kuyumcunun ifadesini aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceledi. Soygun sırasında kuyumcunun rahat tavırlar sergilediğini fark eden ekipler, durumdan şüphelendi.

Kamera görüntüleri ile kimliği tespit edilen gaspçı Halil Al. düzenlenen operasyonla yakalandı. Halil A.'nın polis sorgusu şüpheleri haklı çıkardı. Kuyumcu Uğur Ş. ile birlikte soygun için plan yaptıklarını anlatan Halil A., "Soygun için beni kiraladı. Bana bu iş karşılığında 40 bin lira vereceğini söyledi ama onu da vermedi" dedi.

Gaspçının itirafları üzerine kuyumcu Uğur Ş. de gözaltına alındı. Ugur Ş'nin çalınan yaklaşık 700 bin TL değerindeki altınları eriterek borçlarını ödediği tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Uğur Ş. ve Halil A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların soygun oyunu güvenlik kamerasına da yansıdı.