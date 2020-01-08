Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı - Son Dakika

Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te girdiği kuyumcuda koluna taktığı bilezik ve eline aldığı yüzekleri iş yeri sahibine biber gazı sıkarak çalan kadın, polis operasyonu ile yakalandı.

Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'te girdiği kuyumcuda koluna taktığı bilezik ve eline aldığı yüzekleri iş yeri sahibine biber gazı sıkarak çalan kadın, polis operasyonu ile yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen hırsızlık ile ilgili mahkemeye çıkarılan kadın, tutuklandı.

Yılbaşı günü Boyacı Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren kadın altın alacağını söyleyerek vitrindeki altınlara bakmak istedi. Kuyumcunun çıkardığı altın bileziği koluna takan ve yüzükleri de eline alan kadın çantasından çıkardığı biber gazını iş yeri sahibine sıkarak kaçtı. İhbar üzerine kuyumcuya gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kadının eşkalini çevredeki güvenlik kameralarında da takip eden ekipler şüphelinin olay sonrası sokakta üzerini değiştirdiğini ve çaldığı altınları başka bir kuyumcuya sattığını belirledi.

Ekipler, ismi açıklanmayan kadını Beykent Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:48 Kaynak: DHA
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