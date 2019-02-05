Son Dakika Haberleri: Kuyumcuya Bırakılan Şüpheli Paketten Kağıt Çıktı

Kuyumcuya Bırakılan Şüpheli Paketten Kağıt Çıktı

12 dakika önce

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişiminde bulunan şahısların "Bomba" diyerek bırakıp kaçtığı şüpheli paket bomba uzmanı tarafından incelendi.

Kuyumcuya Bırakılan Şüpheli Paketten Kağıt Çıktı, System.String[]
Avcılar'da kuyumcuya soygun girişiminde bulunan şahısların "Bomba" diyerek bırakıp kaçtığı şüpheli paket bomba uzmanı tarafından incelendi. Şüpheli paketin içinden kağıtlar çıktığı öğrenildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kuyumcuda soygun girişimi meydana gelmişti. Çalışanın direnmesiyle kaçan şüpheliler birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinde kırmızı kağıda sarılı "bomba" dedikleri bir şüpheli paket bıraktı. Bırakılan şüpheli paket olay yerine gelen özel kıyafetli bomba uzmanı tarafından inceledi. İncelemede şüpheli paketin içinden koliye sarılı kağıtlar çıktığı öğrenildi. Trafiğe kapatılan cadde incelemenin ardından emniyet şeritleri kaldırılarak tekrar açıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Halkbankın Makedonya'daki Şubesi, Uzun Namlulu Silahlarla Soyuldu Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi: Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi

Kargosunu Almaya Giden Talihsiz Kadın, Kocası Tarafından Öldürüldü Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 12:47:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuyumcuya Bırakılan Şüpheli Paketten Kağıt Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]