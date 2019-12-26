Kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık amacıyla kuyumcuya girmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık amacıyla kuyumcuya girmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Avsallar Mahallesi'nde, Özbekistan uyruklu İ.K, kuyumcu dükkanına merdiven yardımıyla çatıdan girmek isterken devriye gezen jandarma ekiplerince yakalandı.

Zanlının üzerinde hırsızlık sırasında kullandığı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının merdiven kullanarak kuyumcu dükkanına çatıdan girmeye çalışması ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesi yer alıyor.

Kuyumcuya çatıdan girmek isterken yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:37 Kaynak: AA
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