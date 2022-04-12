KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURDULAR - Son Dakika
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KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURDULAR

12.04.2022 17:54

DİYARBAKIR'da, yüzlerini cerrahi maske ve kapüşonla kapatıp, kuyumcu dükkanına giren 2 şüpheli, iş yeri ortağı Z.A.'yı (43) tabancayla göğsünden vurup kaçtı.

DİYARBAKIR'da, yüzlerini cerrahi maske ve kapüşonla kapatıp, kuyumcu dükkanına giren 2 şüpheli, iş yeri ortağı Z.A.'yı (43) tabancayla göğsünden vurup kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini cerrahi maske ve kapüşonla kapatan 2 kişi, girdikleri iş yerinin ortağı Z.A.'ya tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan Z.A. yere yığılırken, şüpheliler de kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Z.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. İlk incelemede iş yerinden bir şey çalınmadığı belirlenen şüphelilerin yakalanıp, olayın husumet mi yoksa soygun girişimi mi olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. (DHA)

KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURDULAR
KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURDULAR

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Kuyumcuya girip, iş yeri ortağını göğsünden vurdular Kuyumcuya girip, iş yeri ortağını göğsünden vurdular

Kuyumcu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURDULAR - Son Dakika


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