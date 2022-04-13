KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

13.04.2022 22:51

Diyarbakır'da, dün öğle saatlerinde yüzlerini cerrahi maske ve kapüşonla kapatıp, ellerinde silah ve bıçakla kuyumcu dükkanına girerken, kendilerini fark edip tabancasını çıkaran iş yeri ortağı Z.A.'yı (43) tabancayla göğsünden vurduktan sonra kaçan M.D. ile B.B.

Diyarbakır'da, dün öğle saatlerinde yüzlerini cerrahi maske ve kapüşonla kapatıp, ellerinde silah ve bıçakla kuyumcu dükkanına girerken, kendilerini fark edip tabancasını çıkaran iş yeri ortağı Z.A.'yı (43) tabancayla göğsünden vurduktan sonra kaçan M.D. ile B.B. ve onlara yardım ettiği tespit edilen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerinden tespit ettiği şüphelilerin, beyaz renkli bir araç ile olay yerine yakın bir alanda indiklerini belirledi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; elinde silah ve bıçak olan şüphelilerden M.D. ile B.B., kuyumcuya girecekleri sırada Z.A. tarafından fark ediliyor. Z.A., belindeki tabancasını çıkardığı sırada şüphelilerden M.D., bir kez ateş edip B.B. ile beraber geldiği yöne doğru kaçıyor. Z.A. da onların peşinden çıkıyor.

KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI Kuyumcuya girip, iş yeri ortağını göğsünden vurdular Kuyumcuya girip, iş yeri ortağını göğsünden vurdular

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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