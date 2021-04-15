Rasim Erel Caddesi'ndeki Ziya D.'ye ait kuyumcuda meydana gelen olayda, iş yerine gelen ve yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı kişi, kardeşinin nişanlı olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi.Fotoğraf çekip annesine göndereceğini söyleyerek 3 bileziği kuyumcunun elinden aldı.
Ziya D.'ye "Hakkını helal et" diyen şüpheli, koşarak iş yerinden kaçtı. Ziya D.'nin ihbarı üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › 3. Sayfa › Kuyumcuya 'Hakkını helal et' deyip çaldığı bileziklerle kaçtı - Son Dakika