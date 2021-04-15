Kuyumcuya "Hakkını helal et" deyip çaldığı bileziklerle kaçtı - Son Dakika

Kuyumcuya "Hakkını helal et" deyip çaldığı bileziklerle kaçtı

Konya'da bir kuyumcuya müşteri olarak gelen şahıs, fotoğraf çekme bahanesiyle eline aldığı 3 bilezikle ortadan kayboldu. Hırsızın kaçarken, kuyumcuya "Hakkını helal et" dediği öğrenildi.

Rasim Erel Caddesi'ndeki Ziya D.'ye ait kuyumcuda meydana gelen olayda, iş yerine gelen ve yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı kişi, kardeşinin nişanlı olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi.Fotoğraf çekip annesine göndereceğini söyleyerek 3 bileziği kuyumcunun elinden aldı. "HAKKINI HELAL ET" DEDİ Ziya D.'ye "Hakkını helal et" diyen şüpheli, koşarak iş yerinden kaçtı. Ziya D.'nin ihbarı üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Son Dakika

Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor

"Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi

Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti

Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti

Fenerbahçe Opet, vaka sayısının 12'ye yükselmesi sebebiyle Vakıfbank maçına çıkamıyor

Rus uçakları, Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor

Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu

Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti