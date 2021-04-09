Son dakika haberleri! Kuyumcuya ikinci kez sahte altın bozdurmaya gelen şüpheli yakayı böyle ele verdi - Son Dakika

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Kuyumcuya ikinci kez sahte altın bozdurmaya gelen şüpheli yakayı böyle ele verdi

- Sultanbeyli'de daha önce sahte altın bozdurduğu sarrafa ikinci kez giren şüpheli, bu kez polis ekiplerince yakalandı

-Sahte altınları bozdururken güvenlik kameralarınca görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde sahte altın bozduran şüpheli, ikinci kez gittiği aynı kuyumcuda yakayı ele verdi.

İddiaya göre A.İ. adlı bir kişi, geçtiğimiz Pazartesi günü Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesindeki Fatih Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcuya altın bozdurmak için girdi. Şüpheli, beraberinde getirdiği ileri sürülen "sahte altın" bilezikleri sarrafa vererek karşılığında 10 bin 700 lira aldı.

Satın aldığı altınları daha sonra kontrol eden adı açıklanmayan kuyumcu, bileziklerin sahte olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. Ardından sarrafın bulunduğu Fatih Bulvarı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak araştırma başlattı.

Bu sırada şüpheli A.İ., aynı kuyumcuya, tekrar gelerek, iddiaya göre yine sahte altın bozdurmaya kalkıştı. Şüpheli, kuyumcuda 'sahte altın' bilezikleri bozdurduğu sırada polis tarafından yakalandı.

Polis merkezine götürülen A.İ., ifadesinin alınmasının ardından 'dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte altın bilezikleri bozdururken güvenlik kameralarına yakalandı

Öte yandan getirdiği sahte altın bilezikleri kuyumcuda bozduran şüpheli A.İ., işyerindeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, sarrafa giren zanlı, sahte olduğu ileri sürülen altınları kuyumcuya veriyor.