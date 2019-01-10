Kuyumcuya Sahte Altın Kolye Satan Kişi Yakalandı
1 saat önce
Erciş ilçesinde kuyumcuya sahte altın kolye satan kişi Erzurum'da yakalandı.
Erciş
ilçesinde kuyumcuya sahte altın kolye satan kişi Erzurum
'da yakalandı.
İlçe merkezindeki kuyumcuya 5 Ocak'ta sahte altın kolyeyi 4 bin 200 liraya satan kişinin kimliği, durumun fark edilmesi üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra tespit edildi.
Erciş Asayiş Büro
Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucu zanlı U.A'nın Erzurum'da olduğu belirlendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince düzenlenen operasyonda U.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:36 Kaynak: AA
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